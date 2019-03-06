الخارجية تهيب بالمواطنين الحصول على تأشيرة قبل السفر لـ3 دول بأمريكا الوسطى

كتب - أحمد جمعة



اليوم السابع بلس

تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الراغبين فى السفر إلى دول أمريكا الوسطى (جواتيمالا – هندوراس – السلفادور) الحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل السفر إلى تلك الدول الثلاث، حيث لا يمكن الحصول على تأشيرة الدخول للدول الثلاث من مطاراتها عند الوصول.

وتؤكد وزارة الخارجية على أنه في حالة رغبة المواطنين التنقل بين الدول الثلاث يلزم حصولهم على تأشيرة متعددة السفرات، وليس تأشيرة لسفرة واحدة حتى وإن كان تنقلهم بين الدول الثلاث بالطريق البرى، وذلك تجنبا لوقوع المواطنين المصريين تحت طائلة القوانين المعمول بها في الدول الثلاث.