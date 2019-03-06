الحكومة تسدل الستار على تعويضات العاملين بالقومية للأسمنت بـ826 مليونا

كتب عبد الحليم سالم

يشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة غدا، الخميس، التوقيع على اتفاق تسوية مستحقات العاملين بالشركة القومية للأسمنت بعد تصفيتها وذلك بحضور وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة لعاملين بالبناء والأخشاب.

حيث سيوقع كل من عبد النبى فرج، مصفى عام شركة القومية للأسمنت وأيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، مع وكيل وزارة القوى العاملة بنود الاتفاق الذى يمنح مستحقات لكل عامل حسب سنوات عمله بحد أدنى 200 ألف جنيه وتصل التعويضات لنحو 826 مليون جنيه، سيتم تمويلها من بيع أسهم القومية للأسمنت فى شركة اسمنت السويس وأسمنت النهضة ومبيعات المعدات والمادة الخام وبعض منتجات القومية للأسمنت.

وبحسب مصدر بقطاع الأعمال العام فإنه سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة القومية مطلع أبريل المقبل، لاعتماد قرار صرف التعويضات للعاملين.