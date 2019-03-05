5 سنوات حبس لعاطل لإحداثه عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، حبس "عبد الحميد .ص.ع" 5 سنوات، وذلك لقيامه بإحداث عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بمركز تلا .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد من تمكن الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط "عبد الحميد. ص.ع" عاطل، وذلك لقيامه بإحداث عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بمركز تلا، تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 2899 كلى شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.