video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

5 سنوات حبس لعاطل لإحداثه عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بالمنوفية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:08 ص
5 سنوات حبس لعاطل لإحداثه عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، حبس "عبد الحميد .ص.ع" 5 سنوات، وذلك لقيامه بإحداث عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بمركز تلا .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد من تمكن الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط "عبد الحميد. ص.ع" عاطل، وذلك لقيامه بإحداث عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بمركز تلا، تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 2899 كلى شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

7 سنوات لعامل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر العنف بالمنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

محكمة جنايات شبين الكوم

عاهه مستديمة لعامل

مشاجرة

مركز تلا




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة