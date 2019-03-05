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هيلارى كلينتون تعلن رسميا عدم ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:13 ص
هيلارى كلينتون تعلن رسميا عدم ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 كلينتون
كتبت: إنجى مجدى
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قالت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والسيدة الأولى التى خسرت سباق الرئاسة عام 2016 أمام دونالد ترامب، إنها لن ترشح نفسها للرئاسة مرة أخرى فى عام 2020.

 

وقالت كلينتون لمحطة تلفزيون نيويورك، نيوز 12، "لن أترشح، لكننة سأواصل العمل والتحدث والوقوف على ما أؤمن به". وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن كلينتون، أول امرأة تفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لمنصب الرئيس، لا تزال شخصية مفيدة بالنسبة للحزب الديمقراطى كقائدة نسائية رائدة وكذلك كمرشحة سابقة.

 

وقبيل انتخابات 2020، عقدت السيدة الأولى السابقة اجتماعات خاصة مع العديد من المرشحين الرئاسيين الحاليين والمحتملين، بما فى ذلك السناتور كامالا هاريس ونائب الرئيس السابق جوزيف بايدن، حيث يسعون للحصول على مشورة من قبلها حتى قبل أن تستبعد رسميا ترشحها.

 


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دونالد ترامب

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