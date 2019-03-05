video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هانت: هناك إشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:32 ص
هانت: هناك إشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبى يبدي إشارات "إيجابية بشكل معقول" بشأن إدخال تعديلات على اتفاق الخروج الذى أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماى للمساعدة فى موافقة البرلمان البريطانى عليه.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يوم 29 مارس لكن نواب البرلمان رفضوا بأغلبية ساحقة فى يناير اتفاق الخروج الذى أبرمته ماى قائلين إنهم يريدون تطمينات ملزمة قانونيا بأن بريطانيا لن تضطر بشكل دائم للالتزام بإجراء خاص بحدود أيرلندا.

وقال هنت لهيئة الإذاعة البريطانية "الوقت ضيق جدا. لكن ... الوضع تغير فى اتجاه إيجابى بالمقارنة بما كان عليه قبل شهر".

وأضاف "أعتقد أن الإشارات التى نتلقاها إيجابية بشكل معقول". وتابع "أعتقد أنهم (الاتحاد الأوروبى) بدأوا يدركون أن بإمكاننا تأمين أغلبية برلمانية لأنهم يرون إشارات من أشخاص صوتوا ضد الاتفاق من قبل يقولون بشكل حاسم إنهم مستعدون للتعامل بشكل عقلانى من أجل الوصول إلى وضع لا يدخلنا فى التزام قانونى" بالترتيب الخاص بأيرلندا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تايمز: اتهامات لتيريزا ماى بـ"رشوة" حزب العمال لدعم اتفاق بريكست بالعموم

وزير الزراعة البريطانى يستقيل بسبب احتمال تأجيل "بريكست"

مستشار النمسا يبحث مع كبير المفاوضين الأوروبيين تطورات "بريكست"

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

جيريمى هانت

بريكست

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة