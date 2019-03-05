هانت: هناك إشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا

رويترز

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبى يبدي إشارات "إيجابية بشكل معقول" بشأن إدخال تعديلات على اتفاق الخروج الذى أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماى للمساعدة فى موافقة البرلمان البريطانى عليه.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يوم 29 مارس لكن نواب البرلمان رفضوا بأغلبية ساحقة فى يناير اتفاق الخروج الذى أبرمته ماى قائلين إنهم يريدون تطمينات ملزمة قانونيا بأن بريطانيا لن تضطر بشكل دائم للالتزام بإجراء خاص بحدود أيرلندا.

وقال هنت لهيئة الإذاعة البريطانية "الوقت ضيق جدا. لكن ... الوضع تغير فى اتجاه إيجابى بالمقارنة بما كان عليه قبل شهر".

وأضاف "أعتقد أن الإشارات التى نتلقاها إيجابية بشكل معقول". وتابع "أعتقد أنهم (الاتحاد الأوروبى) بدأوا يدركون أن بإمكاننا تأمين أغلبية برلمانية لأنهم يرون إشارات من أشخاص صوتوا ضد الاتفاق من قبل يقولون بشكل حاسم إنهم مستعدون للتعامل بشكل عقلانى من أجل الوصول إلى وضع لا يدخلنا فى التزام قانونى" بالترتيب الخاص بأيرلندا.