نائب وزير النقل يلتقى وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

كتب رضا حبيشى

التقى الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة ناديتا بارشاد مدير ادارة البنية التحتية المستدامة بالبنك، وبحضور المهندس وجدى رضوان، معاون وزير النقل للسكك الحديدية والمترو وعدد من قيادات هيئة الأنفاق، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون فى عدد من المشروعات، مثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو، حيث تم توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل هذا التطوير بمقدار 205 ملايين يورو أغسطس الماضى، خاصة مع الأهمية الكبيرة لتحديث وتطوير هذا الخط، حيث أوضح نائب الوزير أن إعادة التأهيل سيتم على مرحلتين الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات، والثانية تشمل الوحدات المتحركة، وكذلك تم مناقشة مشروع تمويل توريد عدد 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى للمترو والتى سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة.

كما تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث يمول البنك شراء 6 قطارات سكة حديد جديدة، وجار انهاء الاجراءات النهائية للتعاقد وسيكون التوريد على 18 شهر من بداية تفعيل التعاقد ومن المنتظر توقيع العقد الخاص بالقطارات نهاية هذا الشهر، وكذلك تم مناقشة موقف التعاقد مع استشاري مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، وإمكانية التعاون فى تطوير قطار أبوقير بالإسكندرية، خاصة وأن البنك قدم منحة لعمل الدراسات الخاصة بتطوير هذا الخط بقيمة 950 ألف يورو، وتطرقت المناقشات إلى امكانية التعاون في مجال البنية البتحتية مثل استكمال مشروعات كهربة الاشارات التى توليها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل اهتماما كبيرا لزيادة معدلات السلامة والأمان.











