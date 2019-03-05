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مرور القاهرة ترفع 14سيارة ودراجة بخارية مهملة فى حملات بشوارع المحافظة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:03 ص
مرور القاهرة ترفع 14سيارة ودراجة بخارية مهملة فى حملات بشوارع المحافظة دراجات بخارية مخالفة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق، وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  14 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارة تم تسليمها لمالكيها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص، و3 دراجات بدون لوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 

 

 

 


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