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محافظ بنى سويف يفاجئ مستشفى الواسطى ويوجه بمراجعة الحضور والإنصراف

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:56 ص
محافظ بنى سويف يفاجئ مستشفى الواسطى ويوجه بمراجعة الحضور والإنصراف محافظ بنى سويف مع أحد المرضى بمستشفى الواسطى
بنى سويف - هانى فتحى
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فاجأ المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، مستشفى الواسطى المركزى صباح اليوم الثلاثاء، لتفقد مستوى الخدمة الطبية، والإطمئنان على تواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، وذلك ضمن زيارته لمركز ومدينة الواسطى التى شملت عدد من الخدمات الحيوية وبعض المرافق العامة ، فى اطار برنامجه الميدانى الدائم للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بكل القطاعات الخدمية

وتفقد المحافظ العديد من الأقسام الطبية، والتى بدأها بالاستقبال والطوارئ للتأكد من تواجد الأطباء والتمريض الكافى ، وتفقد الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، حيث استمع لمطالب عدد من المرضى الذى تصادف تواجدهم بالطوارئ أثناء زيارته ، ووجه المحافظ المختصين من التفتيش والمتابعة بمراجعة سجلات الحضور والإنصراف ، وسجلات أداء الخدمة ، مطالبا مديرة المستشفى بحصر الاحتياجات أولا بأول لتوفيرها بالتنسيق مع الصحة ، حتى لا تتأثر الخدمة بالنواقص.

وتابع المحافظ مستوى الخدمة الصحية بأقسام الحضانات والأطفال المبتسرين، والعمليات والعناية المركزة، والغسيل الكلوى والباطنة والعظام والجلدية والأسنان والعيادات الخارجية، مستفسرا من المرضى عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكلف فريق التفتيش والمتابعة المتواجد بالزيارة لرصد كافة السلبيات بشكل دقيق ولسرعة تلافيها

وأكد المحافظ على تحسين مستوى الخدمة الصحية فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة ، وأن هذا من خلال العمل كفريق واحد من أجل النهوض بالقطاع وتوفير متطلبات ذلك ، وأيضا من خلال المتابعة المستمرة لمستوى الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية عن طريق فرق ولجان متابعة يتابعها المحافظ شخصيا ، مشددا أنه أعد برنامجا ميدانيا ليتفقد كل المنظومة الصحية بالمدن والقرى والعزب ، وأنه سيعتمد على عنصر المفاجأة فى جولاته بالقطاع للإطمئنان على مستوى الخدمة الصحية

 

زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى (1)
زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى

 

زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى (2)
زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى

 

زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى (3)
زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى

 

زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى (5)
زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى

 

زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى (6)
زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى

 

زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى (7)
زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى 

 

زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى (8)
زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى 

 

زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى (9)
زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى

 

زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى (10)
زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى 

 

زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى (11)
زيارة محافظ بنى سويف لمستشفى الواسطى 

 

 


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