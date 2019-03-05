محافظ الغربية خلال لقاء المواطنين يوجه بصرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل

الغربية – مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعي ،د محافظ الغربية، على قيام التنفيذيين بالمحافظة، بتفعيل التواصل مع مواطنى المحافظة، والتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع، وإيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل بما لايتعارض مع القوانين ووفق الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك، خلال لقاء المواطنين الذى عقد بالديوان العام للمحافظة، بحضور جميع القيادات التنفيذية، وفى بداية اللقاء كلف محافظ الغربية، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، بعمل حصر شامل لجميع من أستوفى شروط صرف معاش تكافل وكرامة، وذلك لمخاطبة التضامن لسرعة إنهاء إجراءات صرف المعاش.

وخلال اللقاء وجه محافظ الغربية، مسئول التأمين الصحى بسرعة إنهاء إجراءات تسجيل الحالة الصحية لطفلة تعانى من ضمور بالعصب البصرى، على منظومة اللجنة العليا للدواء لسرعة صرف العلاج المناسب لها.

كما وجه أيضاً، وكيل وزارة التضامن بصرف 500 جنيه من مؤسسة التكافل، وصرف 1000 جنيه من باب الأمل بالديوان العام، لمواطنه نظراً لظروفها المعيشية، كما وجه بصرف 400 جنيه من مؤسسة التكافل و1000 جنيه من باب الأمل لمواطنة أخرى فى اللقاء، والتنسيق مع المجلس القومى للمرأة لدراسة إمكانية صرف قرض المرأة المعيلة لها، لتوفير بضاعة فى المحل الخاص بها، وقيام شركة الكهرباء بتقسيط مديونية عداد الكهرباء الخاص بها.

ووجه المحافظ، قيام مديرية الصحة بإستصدار قرار علاج لنفقة الدولة لمواطنه فى اللقاء نظراً لظروفها الصحية، مع عمل كافة الفحوصات الطبية لها، ونظراً لتقدم شاب فى اللقاء يعانى من عجز فى قدمه ويده وجه المحافظ بصرف 1000 جنيه من باب الأمل و500 جنيه من مؤسسة التكافل، وقيام مديرية التضامن بسرعة إنهاء إجراءات عرضه على اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز.

ووجه محافظ الغربية، أيضاً بإدراج منزل أحد المواطنين فى اللقاء ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة فى قرية حانون بزفتى، و صرف 500 جنيه من باب الأمل و500 جنيه من مؤسسة التكافل، و توفير فرصة عمل لأبنه فى مركز شباب القرية.

وخلال اللقاء وجه محافظ الغربية، وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير 3 فرص عمل فى القطاع الخاص لثلاث مواطنين، و التنسيق مع المجلس القومى للمرأة لدراسة إمكانية صرف قرض المرأة المعيلة لسيدة لتقوم بعمل مشروع خاص بها.

وكلف محافظ الغربية، وكيل وزارة الرى، بتنفيذ بدالة ترعة نشيل لتغذية ترعة دماط لما تمثله من نفع عام، وإخطار مديرية الأمن لتنفيذ البدالة بالقوة الجبرية.

كما كلف وكيل وزارة الرى، بإزالة مواسير الصرف الصحى لأحد مصانع البلاستيك بطريق محلة روح خلال 48 ساعة، مع المتابعة المستمرة للتأكد من عدم وجود صرف سلبي، وقيام مركز ومدينة طنطا بإستخراج قرار إزالة للمصنع لمخالفته مع تفعيل قرار الغلق، وخلال اللقاء وجه محافظ الغربية رئيس حى ثان طنطا تنفيذ الإزالة الكاملة من سقف وأعمدة وحوائط لأحد الأدوار المخالفة فى نطاق الحى، والإفادة بما تم بناءً على شكوى مواطنة.

كما وجه بقيام مركز ومدينة بسيون بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة، وتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى لمراجعة التراخيص الموجودة بالشارع والأخذ بالمثل، جاء ذلك بناءً على تقدم مواطن بشكوى يتضرر من الردود فى الشارع لصغر مساحة منزله.

وفى نهاية اللقاء، أصدر محافظ الغربية، تعليماته المشددة للجهاز التنفيذى بعدم السماح بأى معوقات تعرقل العمل فى المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.

وذلك فى إطار الحرص على نقل الحضارة إلى القرى والعزب، كما شدد أيضاً على عدم التهاون فى البناء على الأرض الزراعية وتتخذ الإجراءات القانونية على المخالفين والإلتزام بتنفيذ الإزالة فى المهد مع الإلتزام بتنفيذ قرارات الإزالة السابقة.