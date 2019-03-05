متحف بريطانى يعيد خصل شعر ملكية صودرت من إثيوبيا قبل 150 عاما

رويترز

قالت إثيوبيا إن متحفا فى بريطانيا وافق على إعادة خصل شعر لأحد حكامها قصها جندى بريطانى من جثته قبل أكثر من 150 عاما.

وانتحر الامبراطور تيودورس الثانى بعد أن هزمته القوات البريطانية فى معركة مجدالا فى شمال إثيوبيا عام 1868. ونقل ابنه أليمايهو إلى بريطانيا حيث توفى فى عام 1879 عن 18 عاما.

وقال متحف الجيش الوطنى فى لندن إن خصل الشعر التى أخذها فنان من أفراد الجيش كتذكار جزء من مجموعة معروضاته منذ 1959 بعد أن قدمتها أسرة الفنان الذى رسم صورة الإمبراطور على فراش موته.

ووافق المتحف على إعادة عناصر من مجموعته تعتبر من الرفات البشرية بعد طلب من وزير الثقافة والسياحة الإثيوبى فى أبريل الماضى. وقال "متحف الجيش الوطنى مستمر فى مشاوراته مع السفارة الإثيوبية فى لندن لترتيب تسليم العناصر".

وأضاف فى بيان "السفارة الإثيوبية لدى بريطانيا "ترحب وتثنى على قرار أمناء متحف الجيش الوطنى المتخذ من جانب واحد بإعادة خصلات الشعر الخاصة بالإمبراطور تيودورس الثانى".

ويزعم أن الإمبراطور تيودورس الثانى ينحدر من نسل الملك سليمان وملكة سبأ الوارد ذكرهما فى الكتاب المقدس . ومات بعد أن اقتحمت قوات بريطانية قلعته الواقعة على جبل لتحرير دبلوماسيين ومبشرين ومغامرين كان قد سجنهم هناك.