كوريا الجنوبية: مفاعل "يونجبيون" النووى مغلق منذ نهاية العام الماضى

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ذكر جهاز الاستخبارات الوطنى الكورى الجنوبى، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أوقفت تشغيل مفاعلها الذى تبلغ طاقته 5 ميجاوات والذى يقع ضمن مجمعها النووى الرئيسى فى "يونجبيون" شمال العاصمة بيونج يانج منذ أواخر العام الماضى دون أى علامات على استئناف النشاط هناك.

وأوضح الجهاز الاستخباراتى -خلال جلسة إحاطة للجنة الاستخبارات بالبرلمان- أن الأنفاق الواقعة تحت الأرض فى موقع التجارب النووية الشمالى فى منطقة "بونجكيو-رى" لا تزال مغلقة وغير مأهولة منذ تدميرها فى مايو من العام الماضى، وفقاً لما صرح به المشرعون باللجنة.

كما ذكر الجهاز -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- أن السلطات العسكرية فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدير نظام مراقبة "شامل" لتتبع منشآت كوريا الشمالية النووية والصاروخية، بما فى ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم التى يبدو أنها أثيرت فى المفاوضات النووية بين بيونج يانج وواشنطن، مشيرًا إلى أن: "معلومات الولايات المتحدة مطابقة لما نملكه من المعلومات، لكننا لا نستطيع التعليق على مكان تواجد المنشآت."

ويبدو أن مجمع يونجبيون كان على أجندة المحادثات النووية بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى فى هانوى. إلا أن المحادثات انتهت دون نتيجة حيث فشلا فى التوصل إلى تفاهم حول نطاق نزع السلاح النووى لبيونج يانج وتخفيف العقوبات المفروضة على واشنطن.