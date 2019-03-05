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ضبط 32 قطعة سلاح وربع كيلو أفيون وتنفيذ 2083 حكما قضائيا بسوهاج

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:36 م
ضبط 32 قطعة سلاح وربع كيلو أفيون وتنفيذ 2083 حكما قضائيا بسوهاج أسلحة نارية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، وذلك بدائرة المديرية وذلك عقب دعمهما بمجموعات قتالية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 بنادق آلية وبندقية موزر و4 بنادق خرطوش و2 فرد روسى محلى الصنع و4 قطع سلاح أبيض و5 طلقات حية بإجمالى 32 قطعة سلاح متنوعة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط 3 قضايا مواد مخدرة، منها ضبط قطعه كبيرة الحجم من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالى "250" جرام ومبلغ مالى "200" جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم "عبد الناصر م ع ع" 55 سنة تاجر مواشى ومقيم المراغة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه وضبط قطعة صغيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر حيازة المتهم "حمادة م م م" 18 سنة طالب ومقيم قسم أول سوهاج، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وضبط قطعة صغيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر حيازة المتهم "محمود ج ا ح" 22 سنة طالب ومقيم مركز سوهاج بمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ " 2083 " حكم و733 مخالفة مرورية و25 مخالفة مرافق و46 قضية تموينية متنوعة.

 


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