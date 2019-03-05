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ضبط بائع خضار بحوزته 9 قطع حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:45 م
ضبط بائع خضار بحوزته 9 قطع حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد حشيش - ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من ضبط بائع خضار بتهمة بيع مخدر الحشيش بمركزي بلاط والداخلة، وكشف محضر الواقعة حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وأن المبالغ المالية، من متحصلات بيع الحشيش، وتم تحريزها، وتحرر المحضر رقم 279 إداري قسم الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
وتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط كمية من مخدر الحشيش قبل بيعها بمركزى بلاط والداخلة. 
 
وتبين ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بالمديرية، تفيد حيازة بائع خضار لمواد مخدر ويتولي بيعها خلال بيع الخضروات والفاكهة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل قوة أمنية وفرق بحث بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد فراج، رئيس مباحث قسم شرطة الداخلة، أحمد رأفت يونس، رئيس مباحث مركز بلاط، وتم ضبط "ا" بائع خضار 38 سنة، ومقيم مدينة بلاط، وبحوزته 9 قطع حشيش كبيرة الحجم، 485 جنيها، وهاتف محمول وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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