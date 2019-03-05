صور.. محافظوا "القناة" يتابعون شفط مياه الأمطار من الشوارع

الإسماعيلية : السيد فلاح - جمال حراجى

تابع كل من اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الإجراءات المكثفة التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بالتنسيق مع المراكز والأحياء والمدن والحماية المدنية، وبتواجد مديروا الأمن، واللواء أحمد صحصاح رئيس الشركة، ونواب المحافظين والسكرتير العموم والمساعدين.

وتم استخدام سيارات التعامل مع السيول، وسيارات الشفط، لرفع المياه من الأماكن المنخفضة والأنفاق، وذلك من صباح اليوم، وعقب هطول الأمطار الرعدية والبرق، كما تم استخدام أجهزة اللاسلكي بالتنسيق مع الخط الساخن وغرف العمليات، وتحديد الأماكن التى بها مياه أمطار متراكمة ومازالت، وتوجيه السيارات إليها بجهود المهندس كمال موافى رئيس الحملة، ومساعد رئيس الشركة ورؤساء القطاعات، ومازالت الأعمال مستمرة وستتواصل طوال اليوم لعودة الحالة لطبيعتها لسهولة سير السيارات والمارة.

وفى الإسماعيلية، تم التحرك إلى مناطق الدائرى والنفق والتجارى بالشيخ زايد، ومنطقة الكوكاكولا وكافة المناطق بمحافظتى السويس وبورسعيد.

وأعطي اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، توجيهات لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالسويس، بتكثيف أعمال شفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع علي مستوي الأحياء الناتجة عن سقوط الأمطار صباح اليوم.