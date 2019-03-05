صور.. رئيس جهاز العاشر يقود حملة لرفع مياه الأمطار ليلا

كتبت منال العيسوى

قاد المهندس خالد شاهين رئيس جهاز العاشر من رمضان حملة لرفع المياه المتراكمة جراء الأمطار التى شهدتها المدينة مساء اليوم وتسببت فى تراكمات المياه وعمل بؤر للتجمع وسط المدينة وبعض المجاورات السكنية.

كانت مدينة العاشر من رمضان شهدت منذ قليل هطول أمطار غزيرة لأكثر من نصف ساعة متواصلة مما تسبب فى عرقلة المرور فى بعض الشوارع فى العاشر نتيجة لتراكم المياه.

وعلى الفور اصطحب المهندس خالد شاهين فريق عمل متخصص من الإدارة العامة للصرف الصحى والطرق والمياه بالجهاز برئاسة الكيميائى أحمد عبد المولى نائب رئيس الجهاز، وإعادة الطريق لحالتها الطبيعية قبل الصباح لتيسير حركة للمرور وتسهيل ذهاب العمال لمصانعهم.