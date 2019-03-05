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رويترز: بورصة قطر تتراجع لأدنى مستوى فى شهرين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:51 م
رويترز: بورصة قطر تتراجع لأدنى مستوى فى شهرين هبوط حاد بالبورصة القطرية
الدوحة - رويترز
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أغلقت بورصة قطر منخفضة لأدنى مستوياتها في شهرين اليوم الثلاثاء مدفوعة بهبوط أسهم الشركات القيادية.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.1 في المئة، مع تراجع سهم فودافون قطر 3.2 في المئة، بعدما وافقت شركة الاتصالات على قرار تنظيمي بخفض القيمة الإسمية لأسهمها إلى ريال واحد للسهم.

وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف من حيث الأصول في الشرق الأوسط وأفريقيا، 2.7 في المئة، بينما انخفض سهم صناعات قطر 2.4 في المئة.

وقفز مؤشر السوق القطرية 21 في المئة في 2018، وكانت السوق من بين الأفضل أداء على مستوى العالم، مدعومة أيضا برفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم الشركات.

لكن المؤشر تراجع 2.5 في المئة منذ بداية العام الجاري، حيث سجل المستثمرون غير القطريين مبيعات صافية في جلسة اليوم.

 

 


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