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الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:40 م
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روسيا تطور أقمارا صناعية عسكرية جديدة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:12 م
روسيا تطور أقمارا صناعية عسكرية جديدة وزير الدفاع الروسى الجنرال سيرجى شويجو
أ ش أ
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أعلن وزير الدفاع الروسى الجنرال سيرجى شويجو اليوم /الثلاثاء/ أن روسيا يجب أن تنشئ أجهزة فضائية عسكرية حديثة.. مشيرا إلى أن هناك عددا من الأعمال فى هذا المجال قيد التنفيذ.
وقال شويجو - خلال مؤتمر فى وزارة الدفاع الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء /سبوتنك/ الروسية - "مهمتنا هى إنشاء أقمار صناعية حديثة قادرة على توفير بيانات استطلاعية وبيانات خرائط أكثر دقة.. ولهذا الغرض، جارى تنفيذ عدد من الأعمال التى سيتم مناقشة تنفيذها خلال الاجتماع".
وأشار شويجو إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث - خلال خطابه أمام البرلمان الروسى (الجمعية الاتحادية) - عن التغييرات الأساسية فى الاتصالات والملاحة ونظم الاستشعار عن بُعد، وما يتطلبه الأمر من زيادة فى قدرات الأقمار الصناعية فى البلاد.
وأضاف شويجو: "تواصل وزارة الدفاع، فى هذا السياق، المشاركة بنشاط فى إعادة التجهيز التكنولوجى للمركبات الفضائية العسكرية".


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