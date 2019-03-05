حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويتحوّل الطقس تدريجياً مع ساعات الظهيرة إلى غير مستقر في عموم المناطق، بما فيها الأغوار والبحر الميت ووادي عربة وإقليم العقبة، حيث تتكاثر السُحب الركامية الرعدية، وتتهيأ الفرصة مع ساعات بعد الظهيرة والعصر والمساء لهُطول زخات رعدية غزيرة من المطر والبَرَد في مناطق عدة ومتفرقة في المملكة، و تكون الرياح متغيرة الاتجاهات، تنشط أثناء هبوب العواصف الرعدية.

وفي خليج العقبة، الرياح: متغيرة الاتجاهات معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموجز (20-40سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام مع ظهور السحب على إرتفاعات مُختلفة، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات محليّة رعدية من المطر والبَرَد في أجزاء محدودة من المملكة، وو يتوقع تشكل الضباب الكثيف مع ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من السهول الشرقية.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية تكون رعدية غزيرة أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.