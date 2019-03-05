جمارك الدخيلة تضبط محاولتى تهريب كمية من الكوالين والبطاريات الجافة

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال الإدارة العامة للحركة بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد برئاسة محمود شحاتة من ضبط محاولتى تهرب جمركى لكمية من الكوالين والبطاريات الجافة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وفى المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بنقطة الفحص والمعاينة الثانية تم تشكيل لجنة جمركية من محمد عبيد، مأمور الحركة ومحمد حسن مأمور التعريفة تحت إشراف سعيد أبو سكينة وعرفة عبد المعطى مديرى إدارة منطقة الفحص والمعاينة الثانية لمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 5962 لسنة 2019 لوجستية 2 بوليصة شحن رقم 750814 باسم مؤسسة ا . للاستيراد والتصدير والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 2661 لفة سلك شبك بوزن 27.500 طن محملة على الحاوية رقم 673161/0 الواردة من ميناء نينجابو رحلة 2019/2/16 على الباخرة إيفر انكورت .

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 4230 كالون باب كهربائى وعادة مخبأة أسفل طرود السلك وغير مذكورة بالمستندات المقدمة وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 154 ألفا و840 جنيها.

وفى المحاولة الثانية أثناء قيام اللجنة الجمركية المكونة من أحمد جميعى مأمور الحركة وممدوح عبد الغنى مأمور التعريفة وأحمد درويش مدير التعريفة تحت إشراف يسرى عبد العال ومحمد البسيونيطى وبكشف ومعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 719 لسنة 2019 بالمركز المطور باسم إحدى الشركات والصنف الوارد عبارة عن 1315 بطارية جافة واردة من أمريكا تبين أن هناك 285 بطارية بالزيادة عن العدد الوارد بالمستندات وتم التصالح وسداد الرسوم والمستحقات الجمركية بمبلغ 244 ألفا و841 جنيها.

وقرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.