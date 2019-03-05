النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لربة منزل قتلت على يد زوجها بالجيزة

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها بسبب خلافات بينهما بمنطقة كفر طهرمس، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، كما استعجلت التقرير الطبى الخاص بصديقتها والتى اتهمت أصدقاء الزوج بالاعتداء عليها جنسياً.
وخاطبت النيابة العامة المعمل الجنائي بالجبزة، لإفادتها بنتائج فحص السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، ومطابقة نوعيته، بالشظايا التى تم استخراجها من جسد المجنى عليها.
وكانت مباحث الجيزة ألقت القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، وكشفت التحريات أن المتهم توجه لزوجته يوم الواقعة، حيث تقيم بصحبة صديقتها وحدثت بينهما مشادة فأطلق عليها النيران من سلاح نارى كان بحوزته.
وتابعت التحريات، أن المتهم استعان بأربعة من أصدقائه لمساعدته فى انقاذ حياة الزوجة، فى الوقت الذى تواجدت فيها صديقتها فى المنزل، والتى اتهمتهم بالاعتداء عليها جنسيًا، بعدها تركوها وصديقتها فى المنزل إلى أن لفظت الضحية أنفاسها وتوفت.
وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة برش خرطوش، فارقت على أثره الحياة.
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