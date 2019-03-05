النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لربة منزل قتلت على يد زوجها بالجيزة

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها بسبب خلافات بينهما بمنطقة كفر طهرمس، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، كما استعجلت التقرير الطبى الخاص بصديقتها والتى اتهمت أصدقاء الزوج بالاعتداء عليها جنسياً.

وخاطبت النيابة العامة المعمل الجنائي بالجبزة، لإفادتها بنتائج فحص السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، ومطابقة نوعيته، بالشظايا التى تم استخراجها من جسد المجنى عليها.