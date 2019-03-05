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المرور: نراقب كافة الطرق.. وجاهزون للتعامل مع أى معوقات بسبب الأمطار

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:56 ص
المرور: نراقب كافة الطرق.. وجاهزون للتعامل مع أى معوقات بسبب الأمطار المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قالت اﻹدارة العامة للمرور، أنه يتم متابعة الحالة الجوية و تقلبات و عدم استقرار الطقس، تلاحظ سقوط أمطار من متوسطة الى متوسطة بالطرق التابعة للإدارة،دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

و أضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أى معوقات مرورية على الطرق، حيث سيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية، وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

كانت موجة من سوء اﻷحوال الجوية ضربت المحافظات، ونتج عنها سقوط أمطار فى الساعات اﻷولى من صباح اليوم الثلاثاء، وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات على كافة الطرق.

 

 

 


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