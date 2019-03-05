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الرئاسة اللبنانية: عون يلتقى بوتين فى موسكو نهاية الشهر الجارى

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:20 م
الرئاسة اللبنانية: عون يلتقى بوتين فى موسكو نهاية الشهر الجارى الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ
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أجرى الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم /الثلاثاء/، محادثات مع السفير الروسى لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، تم خلالها استعراض الزيارة الرسمية التى سيقوم بها عون إلى روسيا فى نهاية الشهر الجارى، والموضوعات التى ستتم مناقشتها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمسئولين الروس الذين سيلتقيهم.
وقال السفير الروسى - فى تصريح من داخل قصر بعبدا الجمهورى عقب اللقاء - إن زيارة الرئيس اللبنانى إلى موسكو، تمثل أهمية كبيرة نظرا للعلاقات المتينة بين البلدين، والتى ستتعزز بصورة أكثر خلال الزيارة.
يشار إلى أن ملف النازحين السوريين يحتل مرتبة متقدمة فى المحادثات السياسية الجارية بين لبنان وروسيا، خاصة وأن الأخيرة كانت قد أطلقت خلال العام الماضى مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السورى المتمثلة فى لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.


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