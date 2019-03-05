"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

وأكد المجلس فى بيان له على حرصه على مصداقية الإعلام المصري ومسئوليته أمام المتلقى، ومن هذا المنطق، قرر المجلس الاكتفاء في هذه الواقعة بإرسال إنذارات للمواقع الإخبارية المتورطة في نشر الخبر الكاذب مقدراً فى نفس الوقت الاعتذارات التي قدمها عدد من هذه المواقع للقراء، مؤكداً ضرورة تقديم باقى المواقع لاعتذارات واضحة وصريحة للقراء في هذا الشأن، مجددا ثقته التامة فى تقدير القيادات الإعلامية لأهمية دورها في تحقيق المصالح العامة للمجتمع، واتخاذهم للتدابير اللأزمة التى تحول دون تكرار هذه المخالفة مرة أخرى، وعدم نشر أية أخبار إلا بعد التأكد من صحتها من مصادرها الأصلية والمسئولة.