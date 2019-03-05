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إصابة عشرات الفلسطينيين باختناقات حادة فى مواجهات مع الاحتلال بالقدس

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:34 ص
إصابة عشرات الفلسطينيين باختناقات حادة فى مواجهات مع الاحتلال بالقدس الشرطة الإسرائيلية تعتدى على فلسطينيين فى القدس
كتب : أحمد جمعة
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أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين باختناقات حادة، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى للقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة بكثافة وبصورة عشوائية، على منازل المواطنين فى مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، إن مواجهات عنيفة ما زالت دائرة فى محيط الحاجز العسكرى القريب من مدخل المخيم، عقب إغلاق الاحتلال الإسرائيلى للحاجز العسكرى أمام مركبات وحافلات الطلبة والمواطنين، واحتجاج الطلبة على هذا الإجراء، الذى أخرهم عن مدارسهم، ومعاهدهم، واضطروا إلى النزول من الحافلات.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية، أن المحال التجارية القريبة من مسرح الأحداث بمحيط الحاجز العسكرى أغلقت أبوابها وسط حالة من التوتر الشديد.

ونقل عن شهود عيان، أن جنود الاحتلال الإسرائيلى على الحاجز العسكرى تعمدوا تعطيل حركة السير أمام باصات وحافلات نقل الطلاب، بإغلاق طريق مسرب هذه الباصات، وشرعوا بتفتيش هذه الحافلات والطلبة، ما أثار غضب الطلاب، ونزولهم من الحافلات، وإطلاق العنان لأبواق مركباتهم.


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