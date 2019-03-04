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وزيرة خارجية كينيا: السيسى أكد التزامه بالعمل سويا فى القضايا العالمية

الإثنين، 04 مارس 2019 07:22 م
وزيرة خارجية كينيا: السيسى أكد التزامه بالعمل سويا فى القضايا العالمية لقاء رئيس مصر بوزيرة خارجية كينيا
هناء أبو العز
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قالت وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، والمبعوث الخاص للرئيس الكينى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل رسالة الرئيس الكينيى، أوهورو كينياتا، بحرارة شديدة، وتأكيد على الالتزام بالعمل الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الثنائية و الإقليمية  والعالمية.

 

وأشارت  مونيكا على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، إلى اجتماعها مع وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، قائلة: تمحورت المناقشات حول أمور من بينها تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين شعوب البلدي، بالإضافة إلى الأمن الإقليمى والدولى والدور المصري  كرئيس للاتحاد الافريقى.

 

 وجددت مونيكا التزام كينيا بأخذ  العلاقات الكينية-المصرية إلى آفاق اعلى.

 

 


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