محمد سعفان يفتتح غدا الندوة الوطنية حول العمل اللائق فى خدمة التنمية المستدامة

محمود راغب

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان ، غدا الثلاثاء، الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة : "أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية"، ، وتنظمها الوزارة، والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر اقامتها بالقاهرة في إبريل المقبل بالقاهرة .

ويشارك في الندوة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وتستمر يومين وتتناول جلسات الندوة، منظمة العمل الدولية : مائة سنة في خدمة العمل اللائق والعدالة الاجتماعية ، ونشأة المنظمة واختصاصاتها وآلياتها، وأجندة العمل اللائق، ومستقبل العمل : رؤية المنظمة، والعمل اللائق في خدمة أهداف التنمية المستدامة ، ودور إدارة العمل في تكريس العمل اللائق، ودور الشركاء الاجتماعيين في تكريس العمل اللائق .

وتتناول جلسات الندوة البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر :"الانجازات والتحديات والأفاق"، والتعاون بين منظمتي العمل الدولية والعربية من أجل تحقيق أهداف مشتركة في المنطقة العربية ، ودور الحار الاجتماعي في تكريس الحقوق الأساسية في العمل تحقيق العمل اللائق، ومن المقرر أن يتم تقييم الندوة، وإصدار توصياتها الخميس المقبل ، وتوزيع الشهادات علي المشاركين .