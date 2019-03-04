video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محمد سعفان يفتتح غدا الندوة الوطنية حول العمل اللائق فى خدمة التنمية المستدامة

الإثنين، 04 مارس 2019 07:55 م
محمد سعفان يفتتح غدا الندوة الوطنية حول العمل اللائق فى خدمة التنمية المستدامة الدكتور محمد سعفان وزير القومى العاملة
محمود راغب
إضافة تعليق

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان ، غدا الثلاثاء،  الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة : "أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية"، ، وتنظمها الوزارة، والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر اقامتها بالقاهرة في إبريل المقبل بالقاهرة .

ويشارك في الندوة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وتستمر يومين وتتناول جلسات الندوة، منظمة العمل الدولية : مائة سنة في خدمة العمل اللائق والعدالة الاجتماعية ، ونشأة المنظمة واختصاصاتها وآلياتها، وأجندة العمل اللائق، ومستقبل العمل : رؤية المنظمة، والعمل اللائق في خدمة أهداف التنمية المستدامة ، ودور إدارة العمل في تكريس العمل اللائق، ودور الشركاء الاجتماعيين في تكريس العمل اللائق .

وتتناول جلسات الندوة البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر :"الانجازات والتحديات والأفاق"، والتعاون بين منظمتي العمل الدولية والعربية من أجل تحقيق أهداف مشتركة في المنطقة العربية ، ودور الحار الاجتماعي في تكريس الحقوق الأساسية في العمل تحقيق العمل اللائق، ومن المقرر أن يتم تقييم الندوة، وإصدار توصياتها الخميس المقبل ، وتوزيع الشهادات علي المشاركين .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القوى العاملة" بمطروح تنظم برنامجًا تدريبيًا لـ100 سيدة على الخياطة

وزير القوى العاملة يبحث مع وزيرة كويتية تفعيل الاتفاقيات بين البلدين

وزير القوى العاملة يفتتح معرض لسويق المنتجات ويؤكد: مساعدة الشباب والمرأة.. فيديو

الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة

القوى العاملة

اخبار اليوم




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة