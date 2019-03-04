video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 09:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يعلن إلغاء كابينة كهرباء أمام المركز الطبى بطوخ لحماية المواطنين

الإثنين، 04 مارس 2019 08:27 م
محافظ القليوبية يعلن إلغاء كابينة كهرباء أمام المركز الطبى بطوخ لحماية المواطنين الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

 

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه تم إلغاء كابينة الإنارة الموجودة أمام المركز الطبي بمدينة طوخ، ورفعها للمجلس المحلي حتى لا تمثل خطرا على الأطفال والمواطنين بالمنطقة، حيث تم ذلك من خلال التواصل مع محمد خيري رئيس مدينة طوخ، وإدارة الكهرباء بالمدينة.

وكان "اليوم السابع" قد تلقي شكوى من القارئ محمد أحمد شكوى لخدمة صحافة المواطن متضررا من وجود كابينة كهرباء مفتوحة أمام المركز الطبى بطوخ قليوبية، والتي تمثل خطرا على المواطنين والتي قد تتسبب في وقوع كارثة حقيقية وهلاك أرواح نتيجة الاقتراب لهذه الكابينة.

وقال القارئ فى رسالته عبر الصفحة الرسمية لـ"اليوم السابع" على فيس بوك أنه رصد الكابينة المفتوحة بالصور وأنه يرجى سرعة التحرك قبل وقوع مشكلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من وجود كابينة كهرباء مفتوحة بطوخ

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

مدينة طوخ

كهرباء القليوبية




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة