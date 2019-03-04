محافظ القليوبية يعلن إلغاء كابينة كهرباء أمام المركز الطبى بطوخ لحماية المواطنين

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه تم إلغاء كابينة الإنارة الموجودة أمام المركز الطبي بمدينة طوخ، ورفعها للمجلس المحلي حتى لا تمثل خطرا على الأطفال والمواطنين بالمنطقة، حيث تم ذلك من خلال التواصل مع محمد خيري رئيس مدينة طوخ، وإدارة الكهرباء بالمدينة.

وكان "اليوم السابع" قد تلقي شكوى من القارئ محمد أحمد شكوى لخدمة صحافة المواطن متضررا من وجود كابينة كهرباء مفتوحة أمام المركز الطبى بطوخ قليوبية، والتي تمثل خطرا على المواطنين والتي قد تتسبب في وقوع كارثة حقيقية وهلاك أرواح نتيجة الاقتراب لهذه الكابينة.

وقال القارئ فى رسالته عبر الصفحة الرسمية لـ"اليوم السابع" على فيس بوك أنه رصد الكابينة المفتوحة بالصور وأنه يرجى سرعة التحرك قبل وقوع مشكلة.