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محافظ البحيرة: مبادرة "مشروعك" تمول 13026 مشروعًا بـ 775مليون جنيه

الإثنين، 04 مارس 2019 12:22 م
محافظ البحيرة: مبادرة "مشروعك" تمول 13026 مشروعًا بـ 775مليون جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة – الامير نصرى
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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال "مشروعك" بلغت 775 مليون جنية حتى نهاية شهر فبراير الماضي، لتمويل عدد 13026 مشروعاً إستثمارياً متنوعا،ً ساهمت فى توفير 31926 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.
 
يأتى ذلك، تفعيلاً لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل حقيقية، تساهم فى زيادة دخل المواطنين، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة ، وفى إطار نشاط المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" على أرض محافظة البحيرة، والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
 
و اشار آمنة، إلى أن المشروع، يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة، وتعزيز ثقافة العمل الحر، من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية، من خلال فائدة بسيطة لاتتعدى 5 % .
 
 
ووجه آمنة، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين ، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع، متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإداري، بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك".
 
 

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