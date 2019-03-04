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الإثنين، 04 مارس 2019 03:47 م
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قوات التحالف العربى تنفذ عملية إنزال فى محافظة "حجة" شمالى اليمن

الإثنين، 04 مارس 2019 02:38 م
قوات التحالف العربى تنفذ عملية إنزال فى محافظة "حجة" شمالى اليمن قوات التحالف العربى
أ ش أ
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نفذت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، /اليوم / الإثنين/ عملية إنزال جديدة، لإمداد قبائل "حجور" فى مديرية "كشر " بمحافظة "حجة " شمال غربى البلاد، بالمواد الطبية والغذائية ومعدات عسكرية.
وذكرت قناة "العربية الحدث" فى نبأ عاجل، أن هذه العملية تعد السادسة منذ بدء المعارك لتعزيز ودعم قبائل "حجور " التى تخوض قتالا ضد ميليشيا الحوثى الانقلابية .
يذكر أن مناطق "حجور " تشهد معارك عنيفة منذ أكثر من شهر فى مواجهة الميليشيا " الحوثية " الانقلابية التى تسعى لفرض سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية لتأمين خط إمدادها الرئيسى الواصل بين "حرض" وكشر" وحتى "عمران" و"حرف سفيان" فى صعدة - شمالى اليمن - معقل "الحوثيين " .


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