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عمرو أديب عن رعاية مصابى حادث القطار: الِحمل تقيل والدولة عاملة الواجب"

الإثنين، 04 مارس 2019 02:17 م
عمرو أديب عن رعاية مصابى حادث القطار: الِحمل تقيل والدولة عاملة الواجب" عمرو اديب
كتب سمير حسنى
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قدم الإعلامى عمرو أديب، الشكر للمتبرعين لصالح ضحايا حادث قطار محطة مصر، قائلا: "لازم أشكر الناس اللى دخلوا معانا ولموا 15 مليون جنيه، إن شاء الله الفلوس دى تقدر تعالج وترعى الناس اللى اتصابت لأن الحروق تحتاج إلى رعاية قد تكون العمر كله".
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZeeEtFSQmHs
 
وأشاد عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، برعاية الدولة لأهالى ضحايا ومصابى حادث القطار، متابعا بقوله: "الدولة عاملة الواجب وزيادة من رعاية وأموال، ولكن الحمل تقيل، ومن بره مصر وخارجها ناس كتيرة ساعدت وساهمت اليومين اللى فاتوا".
 
 
كما تطرق أديب إلى السيدة التى ظهرت فى فيديو انفجار الجرار ونجت بأعجوبة من الحادث.

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محطة مصر

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