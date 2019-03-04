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صور.. نخبة من الوزراء ورجال الأعمال ورؤساء البنوك يصلون حفل BT100

الإثنين، 04 مارس 2019 08:18 م
صور.. نخبة من الوزراء ورجال الأعمال ورؤساء البنوك يصلون حفل BT100 حفل BT 100
كتب – أحمد يعقوب - تصوير سامى وهيب و حسين طلال وكريم عبد العزيز وحازم عبد الصمد والسعودى محمود
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وصل منذ قليل، كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وخالد عنانى، وزير الأثار، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى حفل BT100، والتى تنظم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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وحضر فى الحفل عدد من رؤساء البنوك ورجال الأعمال التى من أبرزهم، محمد فريد رئيس البورصة، منصور عامر رئيس شركة عامر جروب، والمهندس محمد السويدى، وإيهاب طلعت، والمهندس محمد الجارحى، وعمرو سليمان رئيس شركة ماونتن فيو، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى ايدج، ومحمد الألفى شركة سيتى ايدج، وأحمد صبور رئيس شركة صبور العقارية، وآخرين، ومن الإعلاميين ونجوم المجتمع، الفنانة لبلبة، والمحامى خالد أبو بكر، وأسامة منير.

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ويشارك هذا العام فى احتفالية "BT 100" أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

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ويقام هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية، والشركة المصرية للاتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة "بلتون" للإستشارات المالية، وشركة "الجيوشى للصلب" وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

 

ويقوم بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الالتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.

 

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