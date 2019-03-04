صور.. محافظ الغربية ومطران طنطا يضعان حجر أساس كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل

الغربية – مصطفى عادل

وضع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ونيافة الأنبا بولا مطران إبراشية طنطا وتوابعها، حجر أساس كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بشارع الحكمة بطنطا.

جاء ذلك، خلال الإحتفالية التى أقيمت بمناسبة وضع حجرالأساس لأعمال إعادة بناء الكنيسة، بحضور عدد من قيادات المحافظة التنفيذية، وعدد من قيادات الدين الإسلامى ومجمع الأباء الكهنة بإبراشية طنطا وتوابعها.

بدأت الاحتفالية، بالسلام الجمهورى ثم كلمه القمص صليب كبيش، ذكر فيها تاريخ إنشاء الكنيسة عام 1956م وأفتتحت عام 1958م، وكانت تخدم حوالى 400 أسرة مسيحية، وإنفصلت عن جمعية المحبة بالكفور القبلية عام 1969م، وشرفت هذه الكنيسة بزيارة الأنبا شنودة عام 1972م، وزيارة البابا تواضروس فى إحتفالية مرور 50 عام على بنائها.

كما قال الشيخ مصطفى الحسينى مدير عام أوقاف الغربية، أنه لمن يمن الطالع أن يلتقى جميع القيادات التنفيذية والدينية، اليوم، فى وضع حجر أساس الكنيسة الذى يعكس وقوف الجميع ضد أى شىء يخالف سماحة الإسلام والأديان السماوية.

وأكد نيافة الأنبا بولا فى كلمته، على أن ماحدث اليوم هو صناعة إلهية على أرض مصرية، يمثل سنفونية حب تعزفها أوتار قلوب جميع الحضور، مشيراً أن البناء يهدف إلى إعداد قلوب كل المترددين وغرث الوطنية من أجل رفعة الوطن .

كما أكد فى كلمته، أن الكنيسة لها دور مميز فى النشاط الكنسى والخدمات المجتمعية فى منطقة الكفور القبلية، كما قدم الشكر لمحافظ الغربية على حرصه على النهوض بالمحافظة رغم ضعف إمكانياتها.

من جانبه، أكد اللواء مهندس هشام السعيد فى كلمته، على أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ، وأثبت للعالم أن المصريين جميعهم نسيج واحد يعملوا من أجل رفعة الوطن، مشيداً بعمل الكنيسة المجتمعى ومشاركتها فى كافة الأنشطة على مستوى المحافظة.

وأكد أيضاً، أن وضع حجر أساس كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، يبعث رسالة للجميع أننا جميعاً يد واحدة نتعايش سوياً فى مودة ومحبة.