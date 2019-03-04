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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية بالصعيد

الإثنين، 04 مارس 2019 01:46 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية بالصعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية فى النطاق الجغرافى لعمل هيئة تنمية الصعيد.

وقسم القرار المناطق إلى مناطق ذات الأولوية الأولى وتشمل، محور النوبة وبحيرة ناصر، وامتداده شرقاً حتى حلايب وشلاتين، وكذا محور القصير وسفاجا ويمتد غرباً حتى الواحات الخارجة والداخلة مروراً بمحافظتى سوهاج وقنا، ويشمل ضمنه منطقة المثلث الذهبى التى تقع فى محافظات قنا وسوهاج والبحر الأحمر.

كما نص القرار على أن المناطق ذات الأولوية الثانية تشمل محور أسيوط والمنيا الممتد غرباً حتى واحة الفرافرة، ومحور مرسي علم الممتد غرباً ليشمل محافظة الأقصر وشمال محافظة أسوان (ادفو)، بالإضافة إلى محور الجلالة والعين السخنة الممتد غرباً ليشمل محافظتى الفيوم وبنى سويف حتى الواحات البحرية.

وتضمن القرار المناطق ذات الأولوية الثالثة وتشمل المناطق السياحية الممتدة على ساحل البحر الأحمر بخلاف ما ذكر من مناطق، وكذا منطقة توشكى وشرق العوينات وامتدادها غرباً جنوب محافظة الوادى الجديد.  

 

 
 
 

 


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