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رئيس العراق يؤكد لـ"أبو مازن" ضرورة بذل الجهود لتحقيق آمال شعب فلسطين

الإثنين، 04 مارس 2019 01:49 م
رئيس العراق يؤكد لـ"أبو مازن" ضرورة بذل الجهود لتحقيق آمال شعب فلسطين الرئيس العراقى يستقبل نظيره الفلسطينى
كتب : أحمد جمعة
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استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، فى قصر السلام ببغداد، اليوم الإثنين، الرئيس الفلسطينى محمود عباس والوفد المرافق له.

 

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وقالت رئاسة الجمهورية العراقية فى بيان صحفى، الاثنين، إنه جرت مراسم استقبال رسمية بعزف النشيد الوطنى للبلدين، بعدها شهد الرئيسان الحرس الرئاسى الذى اصطف لتحيتهما، وعبّر رئيس الجمهورية العراقى عن بالغ سروره وترحيبه بزيارة الرئيس الفلسطينى إلى العراق، متمنيا له زيارة مثمرة وناجحة.

 

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وعقد الرئيس العراقى ونظيره الفلسطينى اجتماعا موسعا جرى خلاله الإشارة إلى عمق العلاقات الأخوية التاريخية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والإرتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات المهمة لتعزيز التعاون والتنسيق فى المجالات كافة بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة.

 

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وأكد الرئيس العراقى أهمية حماية القدس الشريف والمقدسات من أى انتهاكات، مشددا على ضرورة بذل الجهود لتحقيق آمال الشعب الفلسطينى الشقيق فى السلام والاستقرار ونيله كامل حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن العراق كان وما يزال سباقا فى الدفاع عن فلسطين وعدها القضية الأولى فى المحافل الدولية.

 

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من جانبه عبر الرئيس الفلسطيني عن تهانيه للعراق، شعبا وحكومة بالانتصار على عصابات داعش وتحرير المدن، معربا عن رغبة حكومته فى تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية، مجددا تضامن الشعب الفلسطينى مع شقيقه العراقى فى تصديه للإرهاب.

 

وجرى خلال اللقاء أيضا، بحث آخر المستجدات والتطورات فى الساحتين العربية والإقليمية، وضرورة العمل على دعم وحدة الصف العربى لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.


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