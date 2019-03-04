خامنئى شكك فى دعم أوروبا لإيران ضد عقوبات أمريكا

رويترز

نصح الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى الحكومة فى يوليو الماضى بألا تعول على حزمة أوروبية لحماية طهران من العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى واستئناف العقوبات على طهران.

ويظهر نشر الخطاب أن خامنئى لم يكن متفائلا حيال مساعى الرئيس حسن روحانى لإنقاذ الاتفاق النووى مع القوى الأوروبية، التى ظلت ملتزمة بالاتفاق رغم خروج واشنطن فى 2018. ونقل الموقع الرسمى لخامنئى عنه قوله إن الأوروبيين سيقولون بطبيعة الحال إنهم يحمون المصالح الإيرانية بحزمتهم "لكن يتعين ألا تعطى (الحكومة الإيرانية) أولوية ذلك".