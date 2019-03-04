video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خامنئى شكك فى دعم أوروبا لإيران ضد عقوبات أمريكا

الإثنين، 04 مارس 2019 10:18 ص
خامنئى شكك فى دعم أوروبا لإيران ضد عقوبات أمريكا الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى
رويترز
إضافة تعليق

نصح الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى الحكومة فى يوليو الماضى بألا تعول على حزمة أوروبية لحماية طهران من العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى واستئناف العقوبات على طهران.

ويظهر نشر الخطاب أن خامنئى لم يكن متفائلا حيال مساعى الرئيس حسن روحانى لإنقاذ الاتفاق النووى مع القوى الأوروبية، التى ظلت ملتزمة بالاتفاق رغم خروج واشنطن فى 2018. ونقل الموقع الرسمى لخامنئى عنه قوله إن الأوروبيين سيقولون بطبيعة الحال إنهم يحمون المصالح الإيرانية بحزمتهم "لكن يتعين ألا تعطى (الحكومة الإيرانية) أولوية ذلك".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزمات تضرب إيران..الفقر وهبوط العملة يدفعان البرلمان لإقرار نظام الكوبون لتوفير السلع.. البنك المركزى يدمج بنوك عسكرية فى بنك حكومى واحد للتصدى للإفلاس.. وروحانى يخوض صراعا جديدا مع مصلحة النظام بسبب"باليرمو"

إيران

على خامنئى

العقوبات الأمريكية

الاتفاق النووى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة