تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% خاسرا عدد 13.03 نقطة ليصل إلى مستوى 8521.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 21.1 مليون سهم بقيمة 526.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 70 شركة، فيما تراجعت 77 شركة.

وتراجع 11 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.11%.