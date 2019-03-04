video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الإثنين، 04 مارس 2019 10:18 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% خاسرا عدد 13.03 نقطة ليصل إلى مستوى 8521.24 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 21.1 مليون سهم بقيمة 526.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 70 شركة، فيما تراجعت 77 شركة.

 

وتراجع 11 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.11%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 15 قطاعا

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة