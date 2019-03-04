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تداول 533 شاحنة بموانئ البحر الأحمر.. و20 سفينة بضائع ببورسعيد

الإثنين، 04 مارس 2019 10:15 ص
تداول 533 شاحنة بموانئ البحر الأحمر.. و20 سفينة بضائع ببورسعيد ميناء بور توفيق
جنوب سيناء – فايزة مرسال - بورسعيد - السيد فلاح
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة، (20) سفينة، وتم تداول (533) شاحنة بضائع و(65) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (202) شاحنة و(28) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (331) شاحنة بضائع و(37) سيارة.
 
ويستعد يستعد ميناء بورتوفيق، لاستقبال السفينة حسن، كما يستقبل ميناء سفاجا السفينتين الحرية و بوسيدون اكسبريس، وتغادر العبارة محبة، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة ومغادرة 4 سفن و هى: "القاهرة، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس".. كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين بريدج وبرنسيسة ومغادرة السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر 3 سفن وهى: "سينا، برنسيسة، بريدج".
 
فيما أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الإثنين، 20 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 3 سفن حاويات، وغادر الميناء سفينة، ومتواجد علي الأرصفة 3سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3سفن حاويات وبضائع عامة، ومغادرة سفينتين حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

 


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