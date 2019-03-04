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تجديد حبس شابين قتلا والدهما بمساعدة خالهم بأكتوبر بسبب اعتدائه جنسيًا على شقيقتهم

الإثنين، 04 مارس 2019 04:19 م
تجديد حبس شابين قتلا والدهما بمساعدة خالهم بأكتوبر بسبب اعتدائه جنسيًا على شقيقتهم محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس شابين وخالهما، لاتهامهم بقتل والد الشابين عمدًا، بإطلاق النار عليه بمنطقة المقابر بطريق الفيوم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
وقال المتهم الرئيسى فى الواقعة، أن والده استغل غيابهم عن المنزل واعتدى على شقيقته بالضرب حتى فقدت الوعى واغتصبها، وهددها بالقتل إن أخبرت أحد بما حدث، وبعدها بفترة ضبطوه أثناء محاولته الاعتداء على شقيقتهم الصغرى "مريم" فقرروا وضع حد لتصرفاته.
 
ووضع المتهمون خطة للتخلص من المتهم، فاستدرجه "محمود" باتصال هاتفى وأخبره أنه يخفى مبلغا ماليا فى منطقة المقابر بطريق الفيوم، وطلب منه الذهاب معه لاستخراجها، فذهب بصحبته هو وشقيقه "محمد" وخاله، وهناك أخرج "محمود" فرد خرطوش وأطلق النار على المجنى عليه فسقط غارقًا فى دمائه.
 
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.
 
 

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