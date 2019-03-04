بالإنفوجراف.. تعرف على تفاصيل المرحلة الثالثة من حملة "100مليون صحة"‏

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن تفاصيل المرحلة الثالثة لحملة "100 مليون صحة"‏،من رئيس الجمهورية ، للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

أوضح المركز ، أن تلك المرحلة قد بدأت من أول مارس ومستمرة حتى نهاية‏ أبريل 2019, وتستهدف فحص 23مليونا و39 ألف مواطن، وذلك في 7 محافظات هم (الدقهلية، الشرقية، الجيزة، ‏الغربية، المنيا، قنا، الوادي الجديد).‏



إنفوجراف

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من مسح ‏2.027.229 مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة، وقد تخطت نسبة الإقبال بهذه المرحلة 153% من المستهدف اليومي بالمحافظات ، مؤكداً أن محافظة الدقهلية قد سجلت أعلى المحافظات إقبالاً بنسبة تحقيق 234% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الوادي الجديد، ثم محافظة ‏الشرقية، ثم محافظة قنا، ثم الغربية، ثم محافظة المنيا، و أخيراً محافظة الجيزة. ‏

وفي نفس السياق, أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي من تم مسحهم في المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ 27 محافظة وصل إلى 32 مليون و 915 ألف و215 مواطن, مشدداً على أنه يتم توفير جميع التحاليل والفحوصات والعلاج بالمجان من خلال المراكز المخصصة للمبادرة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني ‏للمبادرة ‏www.stophcv.eg‏. ‏