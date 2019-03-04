الكهرباء: برنامج موحد لقراءة العدادات قريبا وتركيب 7.1 مليون عداد مسبوق الدفع

كتب إبراهيم حسان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الانتهاء من برنامج موحد لقراءة العدادات قريبا، هدفه تحقيق الدقة فى القراءات ومنع التدخل البشري وتقليل مدة قراءة العداد.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى، أن وزارة الكهرباء وصلت فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع إلى 7.1 مليون عداد، من أصل 30 مليون مشترك، حيث يتم تركيب 2.2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا، ويتم تركيب 250 ألف عداد بشكل تجريبى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن القارئ عندما يسجل قراءة العداد، فتسجل بالصورة بما يتيح الدقة والسرعة أثناء الحصول عليها، مشيرا إلى التعاقد مع شركة متخصصة في قراءة العدادات حتى تحصل على القراءة بانتظام ومستخدمة برنامج القراءة الموحد.