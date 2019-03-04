الأحد.. اختبار الدعاة والواعظات المرشحين لمرافقة بعثة الحج

أولا : الأحد الموافق 10 / 3 / 2019 بمقر أكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر الساعة التاسعة صباحَا للأئمة الدارسين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، و الواعظات المتطوعات الدارسات بأكاديمية الأوقاف والواعظات المتميزات ، وأوائل مسابقة القراءة الحرة وهم :

1- الأئمة الدارسون بأكاديمية الأوقاف الدولية :

م الاسم المديرية 1. أحمد محمد أحمد القلعي الإسماعيلية 2. ياسين محمد علي يسن أسوان 3. محمود إبراهيم علي حسين أسوان 4. محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح أسوان 5. يوسف عبد الهادي حسن الطيب أسوان 6. محمد علي حسن طليبة أسيوط 7. عيد على خليفة حسن أسيوط 8. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط 9. عبد الرحيم محمد أحمد إبراهيم الأقصر 10. حسن عبد الكريم حسن عسرات الأقصر 11. محمد عبد الرؤف محمد معتوق الأقصر 12. الشحات محمود على البحيري البحيرة 13. عبد الله حسان محمد إسماعيل قلقيلة البحيرة 14. علي راضي إسماعيل سالم البحيرة 15. أحمد محمد عبد الفتاح قطب البحيرة 16. محمد عبد الحميد أمين عبد الجواد بني سويف 17. محمد عبد المجيد عبد الرحمن عودة بني سويف 18. أحمد سعد أحمد مرسي بني سويف 19. محمود عقبة طه محمود بني سويف 20. رمضان أحمد عبد الفتاح عبد الجيد بني سويف 21. عادل محمد زكي محمد بني سويف 22. محمود صادق حرز الله عبد القوي بني سويف 23. شعبان محمد حزين مطاوع بني سويف 24. هاني حمادة علي عبد العزيز بني سويف 25. إبراهيم محمد رضا إبراهيم الجيزة 26. أحمد صبري محمد عبد الله الجيزة 27. محمد عبد العال محمد عبد العال الدومي الجيزة 28. محمود محمد مندوه محمد بركات الجيزة 29. أحمد عبد الرحمن عبد الواجد عبد الرحمن الجيزة 30. محمد عبد العزيز السيد عبد العزيز الدقهلية 31. الدكتور محمد الصغير إسماعيل محمد سوهاج 32. علي إسماعيل علي أحمد سوهاج 33. سالم بيومي سالم محمود الشرقية 34. أيمن حسيني عطية سليم الشرقية 35. أحمد على أحمد محمد الشرقية 36. محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل الشرقية 37. إبراهيم محمد محمد إبراهيم الشرقية 38. جلال خميس أبو مسلم خطاب شمال سيناء 39. فرج على فرج الأسود الغربية 40. رضا عيد يحيى عبد الفتاح الغربية 41. السيد أحمد السيد المتولي الغربية 42. محمود ربيع حسام الدين حسام الدين الغربية 43. محمود حامد محمد سعيد الغربية 44. عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى الغربية 45. مصطفى عبد الله محمد السيد الفيوم 46. حمدي ربيع عبد الله عبد العزيز الفيوم 47. نور علي محمود أحمد القاهرة 48. رمضان محمد عبد الغفار خاطر القاهرة 49. هاني محمد عبد الرحمن عبد الخالق القاهرة 50. أحمد حامد حسن علي إسكندر القاهرة 51. أحمد محمد أحمد علوان القاهرة 52. عبد الرحمن عبد الرحمن خميس علام القاهرة 53. ضياء سيد نور الدين حسين القاهرة 54. محمد محمد أحمد رفاعي القليوبية 55. مصطفى محمد السيد محمد القليوبية 56. عادل محمد سعيد سيد المستكاوي القليوبية 57. محمد سيد محمد إبراهيم قنا 58. عمر عبد الصمد علي أحمد قنا 59. أسامة جاد الرب محمود على قنا 60. نصر عبد العزيز حسن الكتامي كفر الشيخ 61. أشرف محمد السيد الشقافي كفر الشيخ 62. محمود محمد مرسي الدغمان المنوفية

2- الواعظات المتطوعات الدارسات بأكاديمية الأوقاف والواعظات المتميزات وهن :

م الاسم المديرية 1. يمنى محمد أبو النصر مقدم القاهرة 2. عبير أنور خيري الرافعي القاهرة 3. وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم القاهرة 4. مرفت عزت محمد عثمان القاهرة 5. منال محمود صفوت السيد القاهرة 6. دينا محمد حسن الجدامي القاهرة 7. نيفين حسن أنور أحمد مختار القاهرة 8. جيهان ياسين يوسف محمود الجيزة 9. منال عبد المجيد محمود المسلاوي الجيزة 10. سحر محمد شوقي محمد المرسي الجيزة 11. غادة على محمد أحمد الإبياري القاهرة

3- الأئمة أوائل مسابقة القراءة الحرة :

1. محمد علي أبو الوفا جاد الرب الأقصر 2. الحسن علي محمد محمد الأقصر 3. عمرو محمد سيد أحمد البحيرة 4. محمد أحمد فضل حسن أسيوط 5. إبراهيم شوقي إبراهيم علي الإسماعيلية 6. زكريا سهري عبد العزيز يوسف الأقصر 7. إسماعيل محمود محمد سليم قنا 8. محمد السيد عبد الغني أحمد المنوفية

ثانيا : الجمعة الموافق 15 / 3 / 2019 الساعة الثالثة عصرًا بمسجد النور بالعباسية للأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية ، ومن لم تسمح ظروفها بحضور الاختبار بالأكاديمية في الموعد السابق من الواعظات السابق ذكرهن ، وهم :