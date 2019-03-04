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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط مشتريات عربية وأجنبية

الإثنين، 04 مارس 2019 12:22 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط مشتريات عربية وأجنبية البورصة المصرية
كتب ــ هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، ومالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، ومالت تعاملات المصريين للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 14909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2409 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 18893 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 710 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1793 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.


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