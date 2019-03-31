11 عضوا جديدا بجمعية رجال الأعمال خلال 3 شهور

كتب هانى الحوتى

انضم 11 عضوا جديدا إلى جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال الثلاث شهور الماضية، موزعين بين 9 عضويات عاملة، وعضويتين اعتبارية لشركتين.

وضمت قائمة العضويات العاملة كلا من على الحلبى العضو المنتدب لشركة Cairo Airport Travel، عمرو صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة المنشآت والمعدات الحديثة، وليد الحسينى العضو المنتدب لشركة Added Value Travel Solutions، أسامة محمد بخيت مدير عام شركة 365 ايكولوجى، أحمد حسين العجيزى العضو المنتدب لشركة برادو.

كما ضمت القائمة محمد عادل حسنى، رئيس مجلس إدارة شركة الشبة المصرية، مجدى فاروق فانوس، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والصناعية فانوس تكستيل، أحمد محمد مفيد أبو النظر رئيس مجلس إدارة شركة بابيك للاستثمارات والتنمية، عمرو معتز البحيرى نائب رئيس مجلس إدارة دريمز لإنتاج قطاعات الألمونيوم.

أما العضويات الاعتبارية وهما شركة تاج الدولية للاستيراد والتصدير ويمثلها العضو الأساسى رضا الجرجاوى رئيس مجلس الإدارة، وعضو تابع رامى الجرجاوى، شركة Polaris International Industrial Parks ويمثلها العضو الأساسى باسل شعيرة نائب المدير العام، وعضوين تابعين Tunc Ozkan، عثمان عارفين.