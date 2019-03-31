video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 10:27 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

11 عضوا جديدا بجمعية رجال الأعمال خلال 3 شهور

الأحد، 31 مارس 2019 10:00 م
11 عضوا جديدا بجمعية رجال الأعمال خلال 3 شهور جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

انضم 11 عضوا جديدا إلى جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال الثلاث شهور الماضية، موزعين بين 9 عضويات عاملة، وعضويتين اعتبارية لشركتين.

وضمت قائمة العضويات العاملة كلا من على الحلبى العضو المنتدب لشركة Cairo Airport Travel، عمرو صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة المنشآت والمعدات الحديثة، وليد الحسينى العضو المنتدب لشركة Added Value Travel Solutions، أسامة محمد بخيت مدير عام شركة 365 ايكولوجى، أحمد حسين العجيزى العضو المنتدب لشركة برادو.

كما ضمت القائمة محمد عادل حسنى، رئيس مجلس إدارة شركة الشبة المصرية، مجدى فاروق فانوس، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والصناعية فانوس تكستيل، أحمد محمد مفيد أبو النظر رئيس مجلس إدارة شركة بابيك للاستثمارات والتنمية، عمرو معتز البحيرى نائب رئيس مجلس إدارة دريمز لإنتاج قطاعات الألمونيوم.

أما العضويات الاعتبارية وهما شركة تاج الدولية للاستيراد والتصدير ويمثلها العضو الأساسى رضا الجرجاوى رئيس مجلس الإدارة، وعضو تابع رامى الجرجاوى، شركة Polaris International Industrial Parks ويمثلها العضو الأساسى باسل شعيرة نائب المدير العام، وعضوين تابعين Tunc Ozkan، عثمان عارفين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين يحددون روشتة نجاح الاقتصاد فى ندوة «اليوم السابع»: تطبيق الاقتصاد الحر ودمج «غير الرسمى» وزيادة مساهمة القطاع الخاص أهم الخطوات

رجال الاعمال

جمية رجال الاعمال

اخبار الاقتصاد

الاستثمار

التنمية




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة