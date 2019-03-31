وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع سفير أرمينيا بالقاهرة

وائل ربيعى

فى إطار دعم العلاقات المصرية الأرمينية، اسـتقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأحد، د. أرمين ملكونيان سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والأرمينية، خاصة فى مجالى التعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون وتنميتها مع أرمينيا، وتقديم كافة أوجه الدعم لأكبر عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم عدداً من المنح للدبلوماسيين بالسفارة الأرمينية لدراسة اللغة العربية بمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع لوزارة التعليم العالي.

من جهته، أكد سفير أرمينيا بالقاهرة حرص بلاده على توثيق التعاون مع مصر، خاصة فى مجال التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن هناك عدداً من اتفاقيات التعاون بين الجامعات الأرمينية وعدد من الجامعات المصرية كطنطا، والمنصورة، والمنيا.

حضر اللقاء د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشئون البحث العلمى.