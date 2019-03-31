نائب وزير الخارجية الروسى يلتقى رئيس الوزراء الليبى فى تونس

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف عقد فى تونس جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الليبى فايز السراج، وأيد فكرة عقد مؤتمر وطنى لجميع القوى السياسية فى ليبيا.

وقالت الوزارة فى بيان لها (نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية) " لقد تم خلال اللقاء مناقشة مسألة حل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التركيز على الحاجة إلى إجراء عملية تفاوض شاملة فى أقرب وقت، بهدف تنظيم انتخابات عامة وتشكيل مؤسسات حكومية فعالة. وأيد الجانب الروسى فكرة عقد مؤتمر وطنى موسع لهذا الغرض، بمشاركة وفود من جميع القوى السياسية والمناطق الليبية فى إطار تنفيذ "خطة العمل" التى وضعها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة".

كما تم بحث احتمالات استئناف التعاون الروسى الليبى المتبادل فى مختلف المجالات، بما فى ذلك الحفاظ على حوار سياسى نشط واستخدام الإمكانات الدبلوماسية لروسيا من أجل تعزيز التطبيع المستدام فى ليبيا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الليبى فايز السراج قد اتفق مع قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر فى نهاية فبراير الماضى خلال لقائهما فى الإمارات العربية المتحدة على ضرورة إجراء انتخابات عامة فى البلاد. وقد عُقد الاجتماع بدعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة.

وقد اقترحت الأمم المتحدة فى وقت سابق إجراء الانتخابات العامة فى ليبيا فى ربيع عام 2019، على أن تؤدى نتائجها إلى تشكيل سلطات شرعية ومعترف بها عالميًا.