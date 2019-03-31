مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة

غزة /أ ش أ/

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى الليلة نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة .

وأكدت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة للضبط الميدانى شرق دير البلح وسط قطاع غزة، فيما قال موقع (0404) العبرى إن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائف نحو أهداف لحماس؛ ردا على إطلاق الصواريخ الخمسة من غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال كان قد زعم أنه تم تحديد 5 عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة إلى المستوطنات؛ فى أعقاب انطلاق صفارات الإنذار فى المجلس الإقليمى أشكول (منطقة غلاف غزة).

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه "فى أعقاب انطلاق صفارات الإنذار فى المجلس الإقليمى أشكول، تم تحديد 5 عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة إلى المستوطنات".

وكانت القناة 13 العبرية، ذكرت عقب دوى صفارات الإنذار أن "صاروخين سقطا فى مناطق مفتوحة فى المجلس الإقليمى أشكول" بغلاف غزة.

واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 316، فى وقت سابق اليوم جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلى، على المواطنين المشاركين فى مليونية الأرض والعودة شرق قطاع غزة ، بمناسبة ذكرى يوم الأرض ومسيرات العودة.

وكان الاحتلال الإسرائيلى قد قرر أن يفتح غدا /الأحد/ معبرى كرم أبو سالم وبيت حانون فى قطاع غزة، بالإضافة إلى معاودة فتح المياه للصيادين، بعد التزام الفصائل الفلسطينية بالتفاهمات خلال "مليونية الأرض والعودة"، رغم استشهاد 4 شبان، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وزار جيمى ماكجولدريك نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف - فى وقت سابق اليوم - نقطة طبية فى مسيرات العودة شرق قطاع غزة، وكذلك مستشفيين فى القطاع، وأكد أن إنقاذ الأرواح هو الأولوية الآن، داعيا الجميع إلى التصرف وفقا لذلك.

فيما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، أنه لا يعرف ما إذا كانت الهدنة فى قطاع غزة ستستمر، نحن على استعداد لأى تطور"، مشيرا إلى أنه وجه بإبقاء القوات فى مكانها على حدود قطاع غزة.

وأضاف "ذهبت الخميس الماضى إلى غلاف غزة والتقيت بالقادة والجنود وتأكدت من وجود أقصى قدر من الانتشار هناك وواصلت المتابعة يومى الجمعة والسبت".

وفى سياقٍ متصل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه "خلال جلسة أمنية تقييمية تراسها رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجنرال أفيف كوخافى تقرر فى هذه المرحلة الإبقاء على حالة الاستنفار واستمرار بقاء القوات المعززة فى محيط قطاع غزة".