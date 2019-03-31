فيديو.. تقديم خاص للسيسي.. رئيس القمة يلجأ لشاعر النيل: "مصر كثيرة العشاق" (فيديو)

مصر وتونس تربطهما علاقات تتسم بالقوة والمتانة ذات جذور تاريخية، وتطابق وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن التنسيق التام في المحافل الدولية.

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، رحب بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في الدورة العادية الـ 30 للقمة العربية، بأبيات من قصيدة للشاعر حافظ إبراهيم.

وقال الرئيس التونسي: "قبل أن أعطي الكلمة للرئيس السيسي أتوجه بالتحية إلى الشعب المصري الأبي وأذكر بالبيت الخالد الذي قاله حافظ إبراهيم في شعره العظيم: كَم ذا يُكابِدُ عاشِقٌ وَيُلاقي... في حُبِّ مِصرَ كَثيرَةِ العُشّاقِ".