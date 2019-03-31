طلاب أولى ثانوى يواصلون أداء الامتحان الإلكترونى بمادة الرياضيات

يستكمل اليوم الأحد، طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان الإلكترونى لهم للأسبوع الثانى على التوالى حيث انطلقت الامتحانات الإلكترونية على التابلت كأول اختبار تجريبى الأحد الماضى 24 مارس الجارى، وتستمر حتى الخميس المقبل 4 أبريل المقبل، ويؤدى الطلاب امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل الأسبوع الأول من الامتحانات الإلكترونية موضحة أن عدد المحاولات للدخول على المنصة وصلت إلى 120 ألف طالب، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 48 ألفا و 42 طالب وطالبة.



وأكدت الوزارة أنه جار تصحيح الامتحانات الإلكترونية التدريبية، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة لتحسين منصة الامتحانات.

وأضافت الوزارة أنه فى يوم 25 مارس 2019، بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 330 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 135 ألفا و82 طالب وطالبة.وأشارت الوزارة إلى أنه فى يوم 26 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 580 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 259 ألفا و 879 طالب وطالبة.وأوضحت الوزارة أنه فى يوم 27 مارس 2019 ، وصل عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 560 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكترونى وصل إلى 290 ألف طالب و طالبة.وأوضحت أنه فى 28 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 520 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 150 ألف طالب وطالبة.