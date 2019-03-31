ضبط موظف بمحليات قنا مكن مواطن من بناء عقار مخالف

تمكنت الشرطة من ضبط موظف بالوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر بقنا لقيامه بالتواطؤ مع آخر وتمكينه من إستخراج رخصة بناء بمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "موظف بالوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا".. بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز.. وذلك بإثبات بيانات بالمعاينة تفيد عدم وجود مخالفات للعقار الخاص به"على خلاف الحقيقة " ، بالرغم من صدور قرارى إزالة مخالفة مبانى ، الأمر الذى مكنه من إستخراج رخصة بناء ، وبموجبها تمكن من توصيل المرافق للعقار بالمخالفة لأحكام القانون ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.