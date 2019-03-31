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صور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها ويوجه بسرعة الانتهاء من التشطيبات

الأحد، 31 مارس 2019 08:42 م
صور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها ويوجه بسرعة الانتهاء من التشطيبات محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها
القليوبية - إبراهيم سالم
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تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، ترافقه المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مستشفى قها المركزى، الجارى إنشاؤه بتكلفة حوالى 80 مليون جنيه، ويخدم أهالى مدينة قها وطوخ لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى طوخ المركزى والمزمع هدمه وإنشاؤه خلال الفترة المقبلة. 

وتفقد المحافظ أجنحة وأقسام المستشفى، والتى تتكون من 4 طوابق و107 أسرة، تم تخصيص الطابق الأول للاستقبال والطوارئ ومطبخ المستشفى والطابق الثانى للمعامل والأشعة والغسيل الكلوى، ويضم الطابق الثالث غرف للإقامة الداخلية للمرضى، والطابق الرابع تم إعداده للعمليات والعناية المركزة ويوجد بالمستشفى 3 غرف للعمليات و9 حضانات للأطفال و8 أسرة للغسيل الكلوى و5 أسانسير، وتبلغ القيمة الإجمالية للمستشفى 82 مليون جنيه، ويتم العمل بها عن طريق جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. 

ومن جانبه شدد المحافظ على المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع بسرعة الانتهاء من كل باقى أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية اللازمة لسرعة العرض على وزيرة الصحة، للتفضل بافتتاح المستشفى وتشغيلها لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم التعاقد وتجهيز الطاقم الطبى بكل التخصصات اللازمة لتشغيل المستشفى لتكون مستعدة لاستقبال المرضى وخاصة حوادث الطريق الزراعى.

 

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (3)
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (3)

 

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (6)
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (6)

 

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (8)
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (8)

 

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (9)
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (9)

 

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (10)
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (10)

 

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (13)
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (13)

 

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (14)
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (14)

 

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (16)
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (16)

 

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (18)
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي (18)

 


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